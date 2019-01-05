Кривцов сравнил Айнтрахт с Хоффенхаймом

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал об итогах 2018-го года, тренировках в отпуске и уровне "Айнтрахта".

- Отпуск проходит хорошо. Уже всей семьей побывали в теплых краях, отдыхали на Мальдивских островах. Вернулись накануне Нового года в Украину, а праздник отметили в кругу близких.

- Как поддерживаешь форму?

- У каждого в команде есть индивидуальная программа, по которой он занимается. В принципе, успел отдохнуть, восстановиться и с 28 декабря приступил к тренировкам. По футболу, конечно, уже соскучился.

- Что для тебя стало самым запоминающимся в 2018-м?

- Этот год был удачным для "Шахтера". Мы завоевали Кубок Украины, выиграли чемпионат. В Лиге чемпионов не выполнили поставленную задачу, не вышли в следующий раунд, но нам попалась очень сильная группа. Все же, считаю, провели эту кампанию достойно. Самым запоминающимся для меня был финал Кубка, когда мы "Динамо" победили 2:0.

- Что можешь сказать о предстоящем сопернике в Лиге Европы "Айнтрахте"?

- Команда хорошая, выиграла все шесть матчей в своей группе. Думаю, как минимум, уровня "Хоффенхайма". Атакующая и по-немецки дисциплинированная.

- Что пожелаешь болельщикам "Шахтера" в новом, 2019 году?

- Всем крепкого здоровья, удачи, счастья, любви, благополучия. Пусть мечты сбываются!

Кстати, "Шахтер" может купить бразильца из чемпионата ОАЭ. Этот футболист выступает в "Аль-Айне".