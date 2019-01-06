Экс-форвард Шахтера Феррейра может продолжить карьеру в Бундеслиге

Новости спорта: Экс-форвард Шахтера Феррейра близок к уходу из Бенфики.

Немецкая Фортуна заинтересована в форварде Бенфики Факундо Феррейре, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Команда из Дюссельдорфа ищет нападающего и обратила взор на экс-игрока Шахтера. Феррейра перешел в Бенфику минувшим летом на правах свободного агента, однако закрепиться в основе Орлов ему не удалось.

Ранее сообщалось, что португальцы запрашивают за игрока 7 миллионов евро, но готовы рассмотреть вариант с арендой, включив в соглашение опцию выкупа.

Интерес к Феррейре также проявлял Олимпиакос.

27-летний аргентинец в нынешнем сезоне провел 7 матчей за Бенфику, забив 1 гол.

Фортуна идет на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков после 17 туров. Отрыв от зоны переходных матчей составляет 4 очка.