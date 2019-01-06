Галатасарай платит Динамо бонусы за Беланда

Новости спорта: Турецкий клуб не будет избавлен от платежей даже в случае продажи игрока.

Турецкий «Галатасарай» платит бонусы киевскому «Динамо» за 28-летнего экс-игрока украинского клуба Юнеса Беланда. Юнес перешел в «Галатасарай» из «Динамо» летом 2017-го года.

В контракте игрока прописаны дополнительные бонусы в пользу «Динамо» на сумму около €2 миллионов.

В частности, по итогам минувшего сезона «Галатасарай» заплатил «Динамо» €500 тысяч бонусов за участие Беланда в Лиге чемпионов и €250 тысяч евро за то, что футболист провел за турецкую команду 25 официальных матчей.

В текущем сезоне Юнес провел свой 50-й матч за стамбульский клуб, а это значит, что турки заплатят «Динамо» еще €250 тысяч.

Даже если «Галатасарай» продаст игрока в другой клуб, турки все равно будут обязаны выплатить «Динамо» оставшийся €1 миллион бонусов.

В текущем сезоне Беланда провел за «Галатасарай» 15 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.