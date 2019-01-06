В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Новости спорта: Сегодня исполнилось ровно 80 лет со дня рождения легендарного тренера и футболиста Валерия Лобановского.

6 января 2019 года исполняется ровно 80 лет со дня рождения эпохальной фигуры в славной истории киевского "Динамо", легендарного футболиста и гениального тренера, который всего себя посвятил игре миллионов – Валерия Васильевича Лобановского.

Сердце мировой легенды футбола перестало биться 13 мая 2002 года. Его жизнь неразрывно была связана с киевским "Динамо", выступая за которое он заслужил себе мировое имя, а футбольный клуб многими своими достижениями обязан Мэтру.

В морозное и снежное утро 6 января у могилы Валерия Лобановского на Байковом кладбище собрались родные и близкие, динамовцы разных поколений, друзья, сотрудники ФК "Динамо", журналисты, болельщики – те, кому дорога память о Валерии Васильевиче.