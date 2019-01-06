Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Примера. Севилья и Атлетико поделили очки

Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
19:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" принимала "Атлетико".

Встреча проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Виссам Бен-Йеддер, который отличился после результативной передачи от португальского защитника Даниэла Каррису.

Таким образом, обе команды продлили серии без поражений в Примере. "Севилья" не проигрывала в девяти последних матчах чемпионата (четыре победы, пять ничьих), "Атлетико" — в 15 (восемь побед, семь ничьих).

"Атлетико" (35 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на два балла от лидирующей "Барселоны". При этом у каталонцев матч в запасе. "Севилья" (33) – на третьей строчке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Севилья - Атлетико.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
03 В Киеве почтили память Валерия Лобановского
04 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь