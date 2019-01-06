Примера. Севилья и Атлетико поделили очки

Новости спорта: В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" принимала "Атлетико".

Встреча проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Виссам Бен-Йеддер, который отличился после результативной передачи от португальского защитника Даниэла Каррису.

Таким образом, обе команды продлили серии без поражений в Примере. "Севилья" не проигрывала в девяти последних матчах чемпионата (четыре победы, пять ничьих), "Атлетико" — в 15 (восемь побед, семь ничьих).

"Атлетико" (35 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на два балла от лидирующей "Барселоны". При этом у каталонцев матч в запасе. "Севилья" (33) – на третьей строчке.