Тони Кроос получил серьезную травму

Новости спорта: Помимо существенных игровых проблем, мадридский "Реал" испытывает еще и сильный кадровый кризис.

По-прежнему травмированы Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Маркос Льоренте и Мариано Диас, а теперь к ним добавился и Тони Кроос.

Как информирует официальный сайт "Реала", у немецкого хавбека повреждение приводящей мышцы бедра. Мадрид не приводит сроки восстановления футболиста, но как указывает AS, Кроос пропустит две-три недели.

Это значит, что Сантьяго Солари не сможет рассчитывать на Крооса в матчах чемпионата с "Бетисом" (13 января) и "Севильей" (19 января), а также двух играх Кубка Испании с "Леганесом" (9 и 16 января).