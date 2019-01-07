Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Тони Кроос получил серьезную травму

Тони Кроос получил серьезную травму
22:48 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Помимо существенных игровых проблем, мадридский "Реал" испытывает еще и сильный кадровый кризис.

По-прежнему травмированы Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Маркос Льоренте и Мариано Диас, а теперь к ним добавился и Тони Кроос.

Как информирует официальный сайт "Реала", у немецкого хавбека повреждение приводящей мышцы бедра. Мадрид не приводит сроки восстановления футболиста, но как указывает AS, Кроос пропустит две-три недели.

Это значит, что Сантьяго Солари не сможет рассчитывать на Крооса в матчах чемпионата с "Бетисом" (13 января) и "Севильей" (19 января), а также двух играх Кубка Испании с "Леганесом" (9 и 16 января).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Травма, Тони Кроос, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
02 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
05 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь