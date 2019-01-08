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Венгер может возглавить сборную Катара

Венгер может возглавить сборную Катара
08:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Экс-главный тренер Арсенала Арсен Венгер может возобновить тренерскую деятельность.

Летом прошлого года Арсен Венгер покинул родной лондонский Арсенал и на данный момент является свободным агентом.

Возможным местом продолжения карьеры француза является сборная Катара.

По информации France Football, футбольное руководство арабской страны желает, чтобы сборную к домашнему чемпионату мира 2022 года готовил опытный специалист.

В данный момент сборная Катара принимает участие в Кубке Азии. Главным тренером команды является испанец Феликс Санчес, который с 2006 года работал в Катаре в молодежных академиях и юниорских сборных страны.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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