Венгер может возглавить сборную Катара

Летом прошлого года Арсен Венгер покинул родной лондонский Арсенал и на данный момент является свободным агентом.
Возможным местом продолжения карьеры француза является сборная Катара.
По информации France Football, футбольное руководство арабской страны желает, чтобы сборную к домашнему чемпионату мира 2022 года готовил опытный специалист.
В данный момент сборная Катара принимает участие в Кубке Азии. Главным тренером команды является испанец Феликс Санчес, который с 2006 года работал в Катаре в молодежных академиях и юниорских сборных страны.