Скачать
Вторник, 08.01.2019
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Экс-форвард Динамо может покинуть клуб, за который не забил ни одного мяча

Экс-форвард Динамо может покинуть клуб, за который не забил ни одного мяча
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший футболист киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик может покинуть "Удинезе".

Итальянский футбольный клуб "Удинезе" планирует расстаться с польским форвардом Лукашем Теодорчиком, который в ходе своей карьеры поиграл за киевское "Динамо".

Об этом сообщает XSport со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С начала октября поляк находился в лазарете с паховой грыжей. За "Удинезе" игрок выступает с лета 2018 года и не забил за команду ни одного мяча", - отмечается в сообщении.

Напомним, в киевском "Динамо" Теодорчик играл в 2014-2015 годах (24 матча, 10 голов), за бельгийский "Андерлехт (2015-2018 гг, включая аренду) в 71-й игре отметился 38-ю голами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Динамо (Киев), Лукаш Теодорчик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Многострадальный игрок Динамо: Я вернусь раньше, чем вы думаете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь