Экс-форвард Динамо может покинуть клуб, за который не забил ни одного мяча

Новости спорта: Бывший футболист киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик может покинуть "Удинезе".

Итальянский футбольный клуб "Удинезе" планирует расстаться с польским форвардом Лукашем Теодорчиком, который в ходе своей карьеры поиграл за киевское "Динамо".

Об этом сообщает XSport со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С начала октября поляк находился в лазарете с паховой грыжей. За "Удинезе" игрок выступает с лета 2018 года и не забил за команду ни одного мяча", - отмечается в сообщении.

Напомним, в киевском "Динамо" Теодорчик играл в 2014-2015 годах (24 матча, 10 голов), за бельгийский "Андерлехт (2015-2018 гг, включая аренду) в 71-й игре отметился 38-ю голами.