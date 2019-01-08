Тоттенхэм - Челси: стартовые составы на матч 8 января

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, который состоится сегодня, 8 января.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн
Запасные: Льорис, Дэвис, Фойт, Уолкер-Питерс, Скипп, Ламела, Льоренте
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Виллиан, Азар, Хадсон-Одои
Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Ампаду, Давид Луис, Ковачич, Педро, Жиру
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» пройдёт на стадионе «Уэмбли». Начало встречи в 22:00. Главный судья — Майкл Оливер.