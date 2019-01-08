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Тоттенхэм - Челси: стартовые составы на матч 8 января

Тоттенхэм - Челси: стартовые составы на матч 8 января
21:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тоттенхэм - Челси: Гассанига займёт место в воротах хозяев.

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, который состоится сегодня, 8 января.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Льорис, Дэвис, Фойт, Уолкер-Питерс, Скипп, Ламела, Льоренте

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Виллиан, Азар, Хадсон-Одои

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Ампаду, Давид Луис, Ковачич, Педро, Жиру

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» пройдёт на стадионе «Уэмбли». Начало встречи в 22:00. Главный судья — Майкл Оливер.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Кубок Лиги, Тоттенхэм - Челси.
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