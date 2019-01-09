Диего Симеоне поставил ультиматум Атлетико

Новости спорта: Атлетико пытается удержать Симеоне - тренер требует усилить состав.

Контракт наставника Диего Симеоне истекает в 2020 году, а руководство «Атлетико» всеми силами пытается договориться о подписании нового соглашения.

Сообщается, что тренер, в целом, готов остаться, но требует усилить состав и сохранить нынешних лидеров. В частности, Симеоне хочет и дальше видеть в команде вратаря Яна Облака.

Кроме того, аргентинец хочет денег на летнее усиление двумя футболистами атаки.

Ранее Симеоне не скрывал, что в будущем обязательно поработает в Серии A, но «Атлетико» пока не хочет расставаться с тренером, с которым связаны все последние успехи.