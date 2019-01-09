Грозный покинул пост главного тренера киевского Арсенала

Новости спорта: Столичный клуб расстался со вторым тренером по ходу сезона.

Президент киевского Арсенала Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество.

«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», — прокомментировал уход Грозного Ивица Пирич для Sport Arena.

По словам Пирича, Арсенал уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, в том числе рассматриваются кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у Арсенала выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

В октябре Грозный сменил на посту главного тренера Канониров Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Как позже стало известно, соглашение с Грозным действовало до конца июня следующего года.

После 18 туров чемпионата Украины Арсенал-Киев занимает последнее место в турнирной таблице.