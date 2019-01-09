Бавария готова отпустить Рибери и Роббена

Новости спорта: Ветераны близки к уходу из мюнхенского клуба.

Спортивный директор Хасан Салихамиджич рассказал о планах Баварии относительно ветеранов команды Франка Рибери и Арьена Роббена.

"Вероятно, это последний сезон Франка Рибери в Баварии. Давайте пока отложим этот вопрос. Он стал целой эпохой для клуба, и мы гордимся этим. Хотим попрощаться с ним и Арьеном Роббеном на высокой ноте", – рассказал Салихамиджич на сегодняшней пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что интерес к Роббену проявляет миланский Интер и готов предложить ему контракт следующим летом.

Сегодня Бавария объявила о приобретении защитника Штутгарта Бенжамена Павара, который подпишет с клубом пятилетнее соглашение.