20 футбольных полей установили на Житомирщине в 2018 году

Новости спорта: На Житомирщине создается спортивная сеть футбольных площадок с искусственным покрытием.

В 2018 году 20 футбольных полей стали началом для создания комфортных и современных условий для занятий спортом детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной федерации футбола.

"В прошлом году в области значительно расширилась спортивная сеть для занятий спортом детей и молодежи. На Житомирщине установили 20 современных спортивных площадок. В этом году к строительству запланированы новые площадки, которые скоро будут в каждом районе области", - говорится в сообщении.

Строительные работы по обустройству спортивного пространства ведутся в Пулинах и с.Кошелевка Пулинского района, а также в с. Рыжаны Хорошевского района. Также готовят к строительству спортивные поля в Андрушевке и Житомире (стадион "Спартак", где реконструируют два футбольных площадки), в пгт. Брусилов и пгт. Лугины.

Кроме того, по сообщению департамента регионального развития ОГА, на 2019 год запланировали реконструкцию стадиона с обустройством футбольного поля с искусственным покрытием в Коростышевском районе, спортивные площадки для мини-футбола с искусственным покрытием в Чуднове, в пгт. Брусилов, пгт. Лугины и в Черняховском районе.

Отмечается, что футбольные поля с искусственным покрытием строят по типовому проекту. Каждая площадка имеет размер 44х22 м, ограждена забором и оборудована уличным освещением. Спортивные поля создаются за средства из государственного бюджета в софинансировании с местными.