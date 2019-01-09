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Экс-игрок Днепра вновь может быть профессиональным футболистом

Экс-игрок Днепра вновь может быть профессиональным футболистом
20:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: ФИФА отменила бан, наложенный на ганского защитника Самуэля Инкума.

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет, наложенный на бывшего защитника «Днепра» Самуэля Инкума.

Летом 2017 года ганец был дисквалифицирован на один год за неуплату надлежащей суммы от трансфера из «Базеля» в «Днепр» своему агенту. Инкум заявил, что не имеет необходимых денег, из-за чего ему было запрещено заниматься профессиональной деятельностью в футболе сроком на один год.

Однако в мае 2018 года ФИФА продлила бан еще на один год, потому как Инкум по-прежнему не рассчитался со своим кредитором.

Сейчас же Инкум и его экс-агент урегулировали все спорные вопросы, по причине чего ФИФА сочла возможным досрочно прекратить действие дисквалификации.

В настоящий момент Самуэль Инкум пребывает без клуба. Летом 2017-го он покинул болгарскую «Верею», а в минувшем году был близок к переезду в суданский «Аль-Меррейх», но подоспело продление дисквалификации от ФИФА, что и послужило поводом для отмены сделки.

На контракте в «Днепре» Инкум был с 2011 по 2014 годы.

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ФК Днепр, ФИФА, Самуэль Инкум, Новости футбола.
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