Скачать
Пятница, 11.01.2019
Селезнев присоединился к Малаге
Селезнев присоединился к Малаге
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Результаты женского спринта в Оберхофе
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)

Бавария может перехватить полузащитника у Барселоны

Бавария может перехватить полузащитника у Барселоны
06:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Немецкий гранд также заинтересован в услугах полузащитника.

По информации RMC Sport, спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич ведет переговоры с ПСЖ касательно Адриена Рабио. Также игроком интересуется Ювентус, но никаких активных действий туринский клуб пока не предпринимал.

Бавария стремится перехватить 23-летнего полузащитника у Барселоны. Об этом заявил сам Салихамиджич: "Таков трансферный рынок. Мы должны всегда держать уши востро".

"Безусловно Рабио — интересный игрок и мы бы хотели, чтобы он к нам присоединился. Мы будем делать все, чтобы добиться его трансфера в январе. Но если этого не выйдет в ближайшее время, мы будем стремиться к его переходу летом".

ПСЖ может посодействовать Баварии в данном трансфере, так как парижане имеют много разногласий с Барселоной, информирует источник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Адриен Рабио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
02 Фьюри обратился к Уайлдеру
03 Биатлон. Состав сборной Украины на мужской спринт в Оберхофе
04 Гарсия: Я что, должен сидеть в сторонке и ждать боя с Ломаченко
05 Буффон: Ювентус заключил одну из лучших сделок в своей истории, купив меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь