Бавария может перехватить полузащитника у Барселоны

Новости спорта: Немецкий гранд также заинтересован в услугах полузащитника.

По информации RMC Sport, спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич ведет переговоры с ПСЖ касательно Адриена Рабио. Также игроком интересуется Ювентус, но никаких активных действий туринский клуб пока не предпринимал.

Бавария стремится перехватить 23-летнего полузащитника у Барселоны. Об этом заявил сам Салихамиджич: "Таков трансферный рынок. Мы должны всегда держать уши востро".

"Безусловно Рабио — интересный игрок и мы бы хотели, чтобы он к нам присоединился. Мы будем делать все, чтобы добиться его трансфера в январе. Но если этого не выйдет в ближайшее время, мы будем стремиться к его переходу летом".

ПСЖ может посодействовать Баварии в данном трансфере, так как парижане имеют много разногласий с Барселоной, информирует источник.