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СМИ: Динамо в ближайшее время подпишет воспитанника Реала Соля

СМИ: Динамо в ближайшее время подпишет воспитанника Реала Соля
17:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Фран Соль в ближайшее время подпишет контракт с Динамо.

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что воспитанник мадридского Реала Фран Соль совсем скоро переберется в киевское Динамо.

По информации источника, за футболиста Динамо заплатит 3 миллиона евро и подпишет контракт на 5 лет.

26-летний футболист сейчас выступает за нидерландский Вилем II. В нынешнем сезоне на его счету 13 забитых голов (из 26 командных) в Эредивизи, он занимает вторую строчку в списке бомбардиров чемпионата.

Кроме того, сообщается о желании Соля вернуться в Испанию, но ни один тамошний клуб не проявил заинтересованность в игроке.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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