СМИ: Динамо в ближайшее время подпишет воспитанника Реала Соля

Новости спорта: Форвард Фран Соль в ближайшее время подпишет контракт с Динамо.

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что воспитанник мадридского Реала Фран Соль совсем скоро переберется в киевское Динамо.

По информации источника, за футболиста Динамо заплатит 3 миллиона евро и подпишет контракт на 5 лет.

26-летний футболист сейчас выступает за нидерландский Вилем II. В нынешнем сезоне на его счету 13 забитых голов (из 26 командных) в Эредивизи, он занимает вторую строчку в списке бомбардиров чемпионата.

Кроме того, сообщается о желании Соля вернуться в Испанию, но ни один тамошний клуб не проявил заинтересованность в игроке.