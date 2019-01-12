Голкипер Реала может перебраться в Англию

Новости спорта: Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья может стать игроком «Лидса», сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб ведёт переговоры с представителями «Реала». Ожидается, что 32-летний вратарь прибудет на медосмотр в начале следующей недели, после чего подпишет соглашение с «Лидсом».

Касилья выступает в составе основной команды мадридского «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне испанский вратарь ни разу не выходил на поле. В «Реале» Касилья проигрывает конкуренцию голкиперам Тибо Куртуа и Кейлору Навасу.

После 27 туров «Лидс» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа. Ранее появилась информация, что один из сотрудников «Лидса» был задержан во время тренировки «Дерби Каунти». Он следил за занятиями команды через бинокль.