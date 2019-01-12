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Марсело Бьелса взял ответственность за шпионаж

Марсело Бьелса взял ответственность за шпионаж
11:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Соцсети

Новости спорта: Марсело Бьелса признался, что отправил шпиона на базу Дерби.

Во время утренней тренировки Дерби Каунти перед матчем 27-го тура Чемпионшипа против Лидса около базы "баранов" был задержан подозрительный человек. Мужчина подсматривал за тренировкой команды Фрэнка Лэмпарда через бинокль и был одет в черную одежду.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса заявил, что шпиона на базу Дерби отправил лично он.

"Это правда, что там был кое-кто из Лидса. Ответственность за это я беру на себя. Неважно, легально это или нет. Мне достаточно того, что Фрэнк Лэмпард и Дерби Каунти посчитали, что это неправильно. Я повел себя нехорошо. Я поговорил с Фрэнком, и он сказал, что я не уважаю фэйр-плей. У меня другое мнение на этот счет, но важнее то, что думают об этом сам Лэмпард и Дерби. Ответственность за это несу только я, потому что я не спрашивал разрешения у Лидса", – приводит слова Бьелсы The Telegraph.

Лидс после 26 туров занимал первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 51 очком в активе. Дерби после 26 матчей шел шестым с 43 баллами.

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Чемпионшип, Марсело Бьелса, Новости спорта, ФК Лидс.
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