Сошо хочет досрочно вернуть форварда в Шахтер

Новости спорта: Форвард Сошо Филипп Будковский, арендованный французским клубом у "Шахтера" до конца сезона, уже в январское трансферное окно может вернуться в стан Горняков.

Руководство "Сошо" ожидало большей отдачи от 26-летнего футболиста, а потому сейчас прорабатывает возможность досрочного расторжения договора аренды, что позволит разгрузить зарплатную ведомость на вторую часть сезона.

В текущем розыгрыше французской Лиги 2 на счету Будковского 9 поединков, в которых отличиться голевыми действиями он не смог.

Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне форвард также играл на правах аренды за другие команды. Сперва за "Кортрейк", а во второй части сезона - за "Анжи".