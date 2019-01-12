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Мунир перешел в Севилью

Мунир перешел в Севилью
16:00 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Как сообщает официальный сайт клуба, Мунир Эль-Хаддади стал полноправным игроком «Севильи».

За переход 23-летнего форварда «Севилья» заплатила 1,05 миллиона евро. Такая низкая цена обусловлена тем, что контракт футболиста с «Барселоной» истекал в июне 2019 года.

Мунир заключил со своим новым клубом контракт на 4,5 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл семь матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Мунир провел за «Барселону» 56 матчей. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Испании, дважды завоевывал Кубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и два Суперкубка Испании.

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Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Мунир Эль-Хаддади.
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