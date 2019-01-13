Лосано заинтересовал Барселону

Новости спорта: Все больше клубов интересуются нападающим ПСВ.

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано, которым активно интересуются Наполи и Челси, попал в шорт-лист Барселоны, сообщает El Mundo Deportivo.

Известно, что после ухода из команды Мунира, каталонцы находятся в поисках форварда. Боссы "блаугранас" могут начать переговоры с игроком, ценник которого не менее 35 миллионов евро.

Главным претендентом на Лосано остается Наполи, чей интерес подтвердил агент футболиста Мино Райола.

Сообщается, что ПСВ не намерены отпускать форварда до лета. Также среди конкурентов на 23-летнего мексиканца называли лондонский Челси, который в том числе ищет усиление атаки.

Во всех турнирах футболист сыграл 26 матчей и забил 15 голов.