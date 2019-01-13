Экс-форвард Шахтера Феррейра заинтересовал клуб из Бундеслиги

Новости спорта: Факундо Феррейра может перейти в немецкий Ганновер.

Как сообщает сайт Fussballinfo, нападающий португальской "Бенфики" Факундо Феррейра, известный по выступлениям за донецкий "Шахтер", в текущее трансферное окно может перебраться в немецкий "Ганновер" на правах полугодичной аренды.

Напомним, что аргентинский бомбардир перешел в "Бенфику" летом прошлого года по завершению соглашения с "Шахтером", однако закрепится в основном составе "орлов" Факундо не удалось.

В текущем сезоне Феррейра провел семь матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним взятием ворот.