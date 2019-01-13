Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру

Новости спорта: Один из аутсайдеров Бундеслиги «Ганновер» нацелился на Факундо Феррейру

Нападающий «Бенфики» Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», в текущее трансферное окно может перейти в «Ганновер».

Немецкий клуб заинтересован в возможности аренды аргентинского бомбардира.

В «Бенфику» Феррейра перешел летом минувшего года после завершения контракта с «Шахтером», но закрепиться в португальском гранде не смог.

Также, по слухам, на Феррейру претендуют «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Олимпиакос», ПАОК, «Удинезе», «Фрозиноне» и «Фортуна» из Дюссельдорфа.