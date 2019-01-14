Сачко обьявил состав Ворсклы на первый турецкий сбор без Кулача

Новости спорта: Полтавский клуб 14 января в турецкой Антальи начнет подготовку ко второй части чемпионата.

Полтавская Ворскла 14 января начнет свой путь из Полтавы, через Харьков и Стамбул, в Анталью, где проведет первый зимний сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины. Об этом заявляет официальный сайт полтавчан.

Василий Сачко будет готовить команду в составе следующих исполнителей:

Вратари: Шуст, Ткаченко, Резник.

Защитники: Артур, Чижов, Даллку, Гиоргадзе, Кане, Мартыненко, Сапай, Якубу.

Полузащитники: Быков, Чеснаков, Габелок, Кобахидзе, Мысык, Одарюк, Пердута, Ребенок, Сакив, Шарпар, Скляр.

Нападающие: Коломоец, Карека, Васин.