Сачко обьявил состав Ворсклы на первый турецкий сбор без Кулача

Полтавская Ворскла 14 января начнет свой путь из Полтавы, через Харьков и Стамбул, в Анталью, где проведет первый зимний сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины. Об этом заявляет официальный сайт полтавчан.
Василий Сачко будет готовить команду в составе следующих исполнителей:
Вратари: Шуст, Ткаченко, Резник.
Защитники: Артур, Чижов, Даллку, Гиоргадзе, Кане, Мартыненко, Сапай, Якубу.
Полузащитники: Быков, Чеснаков, Габелок, Кобахидзе, Мысык, Одарюк, Пердута, Ребенок, Сакив, Шарпар, Скляр.
Нападающие: Коломоец, Карека, Васин.