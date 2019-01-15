Форвард Шахтера переходит в Зарю

Новости спорта: Нападающий Филипп Будковский не заиграл во Франции и возвращается в «Зарю» в аренду.

Нападающий «Шахтера», выступающий за «Сошо» на правах аренды, Филипп Будковский продолжит карьеру в «Заре». Об этом сообщает «Динамомания».

26-летний форвард будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Будковский уже играл за «Зарю» в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2015/16.

Его арендное соглашение с французским клубом рассчитано до конца сезона, но «Сошо» хочет вернуть украинца досрочно.

В этом сезоне Будковский сыграл за «Сошо» 9 матчей, голов не забивал.

В понедельник, 14 января официально завершился отпуск у Зари, которая одной из последних в УПЛ завершила зимние каникулы.

"Чёрно-белые" собрались на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг Запорожья. Сразу же после собрания ребята отправились на пробежку. Начиная с завтрашнего дня и дальше у команды будет работа в двухразовом режиме.

Втягивающий сбор пройдет в Запорожье и продлится до 19 января, а уже 20 числа "чёрно-белые" отправятся в Турцию, где с 20 января по 3 февраля состоится первый учебно-тренировочный сбор.

Затем луганчане вернутся в Украину, где получат три выходных дня, а уже 7 февраля снова вылетят в Турцию. Даты второго сбора: 7 февраля – 22 февраля.

22 числа Заря возьмёт курс из Турции сразу в Киев, где состоится календарная игра с Динамо.

Во время турецких сборов запланировано 8 встреч в ходе совместных тренировок.