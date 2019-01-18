Будковский вернулся в Зарю

Нападающий Филипп Будковский вновь стал игроком Зари, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Форвард подписал с луганчанами соглашение до июня 2021 года. Детали сделки между Зарей и Шахтером остаются неизвестными.
Новичок будет выступать в составе "черно-белых" под 11-м номером.
Будковский ранее уже защищал цвета Зари в 2014-16 годах, отыграв 73 матча и забив 25 голов.
В первой половине сезона 26-летний игрок выступал на правах аренды во французском Сошо, где провел 10 поединков и не забил ни одного гола.