Будковский вернулся в Зарю

Новости спорта: Нападающий Филипп Будковский вернулся в луганский клуб, подписав контракт на 2,5 года.

Нападающий Филипп Будковский вновь стал игроком Зари, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард подписал с луганчанами соглашение до июня 2021 года. Детали сделки между Зарей и Шахтером остаются неизвестными.

Новичок будет выступать в составе "черно-белых" под 11-м номером.

Будковский ранее уже защищал цвета Зари в 2014-16 годах, отыграв 73 матча и забив 25 голов.

В первой половине сезона 26-летний игрок выступал на правах аренды во французском Сошо, где провел 10 поединков и не забил ни одного гола.