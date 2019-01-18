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Будковский вернулся в Зарю

Будковский вернулся в Зарю
18:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Нападающий Филипп Будковский вернулся в луганский клуб, подписав контракт на 2,5 года.

Нападающий Филипп Будковский вновь стал игроком Зари, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард подписал с луганчанами соглашение до июня 2021 года. Детали сделки между Зарей и Шахтером остаются неизвестными.

Новичок будет выступать в составе "черно-белых" под 11-м номером.

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Будковский ранее уже защищал цвета Зари в 2014-16 годах, отыграв 73 матча и забив 25 голов.

В первой половине сезона 26-летний игрок выступал на правах аренды во французском Сошо, где провел 10 поединков и не забил ни одного гола.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Филипп Будковский.
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