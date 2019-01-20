Селезнев дебютировал за Малагу

Новости спорта: Евгений Селезнев появился на замену в матче испанской Сегунды.

Украинский нападающий Евгений Селезнев дебютировал за испанскую Малагу.

33-летний форвард появился на замену в матче 22-го тура испанской Сегунды против Луго. Селезнев вышел на 67-й минуте при счете 1:1, но результативными действиями не отметился. Однако Малага сумела вырвать победу (2:1).

Селезнев подписал контракт с Малагой до лета, однако в соглашении есть опция продления еще на два года.

В нынешнем сезоне Малага идет на первом месте в турнирной таблице, опережая Гранаду на два балла. Правда, у Гранады есть еще игра в запасе.