Селезнев дебютировал за Малагу

Украинский нападающий Евгений Селезнев дебютировал за испанскую Малагу.
33-летний форвард появился на замену в матче 22-го тура испанской Сегунды против Луго. Селезнев вышел на 67-й минуте при счете 1:1, но результативными действиями не отметился. Однако Малага сумела вырвать победу (2:1).
Селезнев подписал контракт с Малагой до лета, однако в соглашении есть опция продления еще на два года.
В нынешнем сезоне Малага идет на первом месте в турнирной таблице, опережая Гранаду на два балла. Правда, у Гранады есть еще игра в запасе.