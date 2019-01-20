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Селезнев дебютировал за Малагу

Селезнев дебютировал за Малагу
07:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Евгений Селезнев появился на замену в матче испанской Сегунды.

Украинский нападающий Евгений Селезнев дебютировал за испанскую Малагу.

33-летний форвард появился на замену в матче 22-го тура испанской Сегунды против Луго. Селезнев вышел на 67-й минуте при счете 1:1, но результативными действиями не отметился. Однако Малага сумела вырвать победу (2:1).

Селезнев провел первую тренировку в качестве игрока Малаги (Видео)

Селезнев подписал контракт с Малагой до лета, однако в соглашении есть опция продления еще на два года.

В нынешнем сезоне Малага идет на первом месте в турнирной таблице, опережая Гранаду на два балла. Правда, у Гранады есть еще игра в запасе.

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ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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