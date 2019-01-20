Вулверхэмптон - Лестер 4:3 Видео обзор сумасшедшего матча АПЛ 19.01.2019

Вулверхэмптон в сумасшедшем матче вырвал победу у Лестера в 23-м туре АПЛ.
Вулверхэмптон - Лестер 4:3
Голы: Жота, 4, 64, 90+3, Беннетт, 12 – Грей, 47, Коади, 51, автогол, Морган, 87.
Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Коади, Хонни, Винагре (Доэрти, 73), Моутиньо (Гиббс-Уайт, 81), Саисс, Дендонкер, Невеш, Жота, Хименес.
Лестер: Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Морган, Магуайр (Эванс, 48), Перейра, Чилвелл, Менди, Ндиди, Грей, Барнс (Мэддисон, 73), Варди.
Предупреждения: Беннетт, Жота, Хонни – Менди, Перейра, Ндиди.