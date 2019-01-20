Чигринский отличился голевым пасом за АЕК (Видео)

Новости спорта: В этот раз Дмитрий помог своей команде на розыгрыше углового.

Бывший игрок сборной Украины по футболу донецкого Шахтера, а ныне защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский помог команде одержать победу над Астерасом в поединке национального первенства.

Центрбек после подачи с углового скинул головой мяч партнеру, а тот уже перевел его в ворота.

В итоге АЕК обыграл Астерас со счетом 3:0.

Отметим, что Дмитрий выступает за греческую команду с 2016 года. Это первое его результативное действие в нынешнем сезоне.

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