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Чигринский отличился голевым пасом за АЕК (Видео)

Чигринский отличился голевым пасом за АЕК (Видео)
22:45 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф

Новости спорта: В этот раз Дмитрий помог своей команде на розыгрыше углового.

Бывший игрок сборной Украины по футболу донецкого Шахтера, а ныне защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский помог команде одержать победу над Астерасом в поединке национального первенства.

Центрбек после подачи с углового скинул головой мяч партнеру, а тот уже перевел его в ворота.

В итоге АЕК обыграл Астерас со счетом 3:0.

Отметим, что Дмитрий выступает за греческую команду с 2016 года. Это первое его результативное действие в нынешнем сезоне.

Также посмотрите как Роман Яремчук отметился ассистом за Гент.

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Все по теме:

Гол, Новости футбола, ФК АЕК, Дмитрий Чигринский, Чемпионат Греции.
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