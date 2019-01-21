Основной защитник Динамо получил травму

Новости спорта: Виталий Миколенко не участвовал в тренировке шестого дня сборов Динамо из-за травмы полученной в матче против Бохума.

Защитник Динамо Виталий Миколенко травмировался в матче с Бохумом, который состоялся в рамках тренировочного сбора киевлян в Испании.

Как сообщается на сайте Динамо, травма игрока незначительная, однако она не позволила ему тренироваться на следующий день после матча.

На сайте также отмечается, что в шестой тренировочный день у динамовцев было только одно занятие, которое носило восстановительный характер. Игроки провели беговую работу, сделали упражнения на статику и поиграли в теннисбол.

Напомним, в первом матче сборов Динамо разгромило Бохум. Смотрите видео годов и обзор товарищеского матча.