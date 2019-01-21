Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Президент Ривер Плейта опроверг интерес к Карраскалю

Президент Ривер Плейта опроверг интерес к Карраскалю
13:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Телеграф

Новости спорта: Президент аргентинского клуба отрицает интерес к колумбийскому лидеру львовских Карпат.

Президент Ривер Плейта Родольфо Д’Онофрио категорически отверг интерес к атакующему полузащитнику Карпат Хорхе Карраскалю.

«Нам его никто не предлагал, Ривер Плейт в нем не заинтересован. Я не занимаюсь этим вопросом», — цитирует президента Lapaginamillonaria.com.

Ранее сообщалось, что представители 20-летнего футболиста предложили его услуги действующему обладателю Кубка Либертадорес, который ищет усиление в атакующую линию.

Швед и Лебеденко ведут переговоры с другими клубами

Также отмечалось, что изучающая молодых игроков аналитическая группа Ривер Плейта якобы следит за ним уже на протяжении года.

Карраскаль выступает за Карпаты с лета 2017 года, на его счету 38 матчей, 6 голов и 3 ассиста в украинской Премьер-лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, ФК Ривер Плейт, Новости футбола, Хорхе Карраскаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
03 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
04 Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
05 Бокс. Соса едва победил мексиканца Дельгадильо после нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь