Президент Ривер Плейта опроверг интерес к Карраскалю

Новости спорта: Президент аргентинского клуба отрицает интерес к колумбийскому лидеру львовских Карпат.

Президент Ривер Плейта Родольфо Д’Онофрио категорически отверг интерес к атакующему полузащитнику Карпат Хорхе Карраскалю.

«Нам его никто не предлагал, Ривер Плейт в нем не заинтересован. Я не занимаюсь этим вопросом», — цитирует президента Lapaginamillonaria.com.

Ранее сообщалось, что представители 20-летнего футболиста предложили его услуги действующему обладателю Кубка Либертадорес, который ищет усиление в атакующую линию.

Также отмечалось, что изучающая молодых игроков аналитическая группа Ривер Плейта якобы следит за ним уже на протяжении года.

Карраскаль выступает за Карпаты с лета 2017 года, на его счету 38 матчей, 6 голов и 3 ассиста в украинской Премьер-лиге.