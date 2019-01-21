У Бельерина подозрение на разрыв крестообразных связок

Защитник “канониров” Эктор Бельерин получил травму в недавнем матче против Челси (2:0), и может пропустить остаток сезона в АПЛ.
“У испанского футболиста Арсенала подозрение на разрыв крестообразных связок колена. После такой травмы нужно восстанавливаться не менее шести месяцев”, - сообщает The Telegraph.
В этом сезоне футболист принял участие в 19 матчах и сделал 5 ассистов.
Арсенал - Челси. Видео обзор матча 19.01.2019
Напомним, ранее сообщалось, что игрок Фулхэма получил травму, когда переобувался.