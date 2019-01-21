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Экс-форвард сборной Украины Ковпак переходит из Десны в другой клуб УПЛ

Экс-форвард сборной Украины Ковпак переходит из Десны в другой клуб УПЛ
20:49 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: 35-летний форвард Александр Ковпак быстро нашел себе новый клуб.

Бывший нападающий «Десны» Александр Ковпак продолжит карьеру в Арсенале-Киев. Об этом сообщил сам игрок.

«Я недавно созванивался с новым главным тренером Арсенала-Киев Игорем Леоновым. Получил от него предложение перейти в киевскую команду.

Ситуация в клубе меня не пугает. Всегда есть надежда на лучшее, иначе нет смысла играть и работать. Верю, что перспектива есть и можно решить задачу сохранения прописки в Премьер-лиге. В первом весеннем туре, кстати, «Арсенал-Киев» играет против «Десны». Так что, будет хорошая мотивация на этот поединок», - заявил футболист.

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Напомним, что Ковпак пополнил ряды «Десны» летом 2018 года и успел в первой части сезона 2018/2019 сыграть в 8 матчах, в которых результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Арсенал-Киев» подписал контракт с новым тренером.

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ФК Десна, Александр Ковпак, ФК Арсенал (Киев).
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