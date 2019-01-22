Еще один украинец перешел в чемпионат Испании

Новости спорта: Очередной украинский футболист будет играть в Испании.

Защитник "Карпат" Орест Лебеденко стал игроком «Луго» Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Презентация украинца должна состояться сегодня. С игроком подписан контракт до июня 2023 года. Сумма трансфера неизвестна.

Лебеденко стал заменой другому украинцу Василию Кравцу, который перешел в «Леганес». Лебеденко стал третьим украинцем во втором дивизионе Испании (Сегунде) вместе с Романом Зозулей («Альбасете») и Евгением Селезневым («Малага»).

20-летний Лебеденко сыграл 15 матчей во всех турнирах нынешнего сезона в составе «Карпат», сделав одну результативную передачу.

На данный момент «Луго» занимает шестнадцатое место в Сегунде, имея в своем активе 23 очка после 22 туров.