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Кучер пока не планирует завершение карьеры

Кучер пока не планирует завершение карьеры
12:06 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Опытный игрок намерен продолжать выступления.

Экс-защитник сборной Украины Александр Кучер сейчас выступает в Турции в составе «Кайсериспора» и пока что не думает о прекращении карьеры.

«Контракт у меня до конца сезона, а там посмотрим. Завершать карьеру? Пока нет, чувствую себя хорошо», - сказал Кучер.

36-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей.

Большую часть карьеры Кучер провел в «Шахтере», а также отыграл 57 матчей за сборную Украины.

Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы

Напомним, в воскресенье с бывшими партнерами пообщался Александр Кучер, нынче защищающий цвета турецкого Кайсериспора. В понедельник же к команде присоединился Мариуш Левандовский, который сейчас занимается тренерским делом и прибыл к Паулу Фонсеке на стажировку.

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ФК Шахтер, Кучер, УПЛ, Чемпионат Турции.
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