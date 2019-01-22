Французский клуб может приобрести Кендзеру у Динамо

Новости спорта: Томаш Кендзера может перебраться в один из самых титулованных клубов Франции.

Фулбек киевского Динамо и сборной Польши по футболу Томаш Кендзера может перебраться в Сент-Этьен, который выступает во французском чемпионате, информирует Onet Sport с ссылкой на Inside Foot.

"Зеленые" обратятся к варианту с 24-летним поляком, если не состоится трансфер защитника Витории Гимараэш Фалайе Сако.

Также сообщается, что Томаш также интересен Монако.

В нынешнем сезоне Кендзера сыграл 27 поединков, в которых отметился 3 голами и отдал 1 результативную передачу.

Контракт поляка с "бело-синими" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Сент-Этьен после 21-го тура занимает четвертую строчку в Лиге 1.