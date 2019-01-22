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Французский клуб может приобрести Кендзеру у Динамо

Французский клуб может приобрести Кендзеру у Динамо
13:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Томаш Кендзера может перебраться в один из самых титулованных клубов Франции.

Фулбек киевского Динамо и сборной Польши по футболу Томаш Кендзера может перебраться в Сент-Этьен, который выступает во французском чемпионате, информирует Onet Sport с ссылкой на Inside Foot.

"Зеленые" обратятся к варианту с 24-летним поляком, если не состоится трансфер защитника Витории Гимараэш Фалайе Сако.

Также сообщается, что Томаш также интересен Монако.

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В нынешнем сезоне Кендзера сыграл 27 поединков, в которых отметился 3 голами и отдал 1 результативную передачу.

Контракт поляка с "бело-синими" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Сент-Этьен после 21-го тура занимает четвертую строчку в Лиге 1.

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Все по теме:

Трансфер, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Томаш Кендзера.
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