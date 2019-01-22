"Добро пожаловать в Шахтер, лосось": Мораес поприветствовал новичка горняков

Новости спорта: Бразильский нападающий "оранжево-черных" немного пошутил над фамилией израильтянина.

Недавно израильский вингер Манор Соломон перешел в донецкий Шахтер из Маккаби Петах-Тиква.

В своем Instagram-профиле хавбек попрощался со своей прошлой командой, а израильский клуб вручили ему футболку с его именем на память.

В комментариях под этой публикацией многие фанаты начали прощаться со своим экс-футболистам, а болельщики "горняков" начали приветствовать в его составе донецкой команды.

Среди комментирующих оказался и форвард "оранжево-черных" Жуниор Мораес, который поприветствовал его шутливой фразой:

"Добро пожаловать в Шахтер, лосось!"

Отметим, что трансфер израильского новичка Шахтера может быть отложен из-за армии.