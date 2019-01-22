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"Добро пожаловать в Шахтер, лосось": Мораес поприветствовал новичка горняков

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&quot;Добро пожаловать в Шахтер, лосось&quot;: Мораес поприветствовал новичка горняков
16:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бразильский нападающий "оранжево-черных" немного пошутил над фамилией израильтянина.

Недавно израильский вингер Манор Соломон перешел в донецкий Шахтер из Маккаби Петах-Тиква.

В своем Instagram-профиле хавбек попрощался со своей прошлой командой, а израильский клуб вручили ему футболку с его именем на память.

В комментариях под этой публикацией многие фанаты начали прощаться со своим экс-футболистам, а болельщики "горняков" начали приветствовать в его составе донецкой команды.

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Среди комментирующих оказался и форвард "оранжево-черных" Жуниор Мораес, который поприветствовал его шутливой фразой:

"Добро пожаловать в Шахтер, лосось!"

Отметим, что трансфер израильского новичка Шахтера может быть отложен из-за армии.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес, Манор Соломон.
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