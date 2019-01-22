"На его совести": Шацких - о переходе Мораеса в Шахтер

Новости спорта: Экс-футболист Динамо Максим Шацких признался, что ему нравился бразильский нападающий

Член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением Footballhub о решении бразильского форварда киевлян Жуниора Мораеса перейти в «Шахтер» после окончания минувшего сезона.

– Потеря Мораеса для «Динамо» это…

– Это такая тема… Хороший нападающий, хороший футболист. Принял такое решение.

– Ваше отношение к нему изменилось?

– Не хочу вообще об этом говорить. Он нормальный взрослый парень, у него семья, дети. Он думает об этом, считаю, что это правильно. Правильно или неправильно он поступил — пусть будет на его совести. Как нападающий он мне нравился.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.