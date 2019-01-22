Фонсека назвал причины унизительного поражения Шахтера в матче с Хайдуком

Новости спорта: Наставник Шахтера Паулу Фонсека рассказал о первом матче команды в 2019 году.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о матче с «Хайдуком».

– Понятно, что встретились с командой, которая работает на сборах значительно дольше. Темп и интенсивность совершенно другие – у нас этого пока нет. И даже так в первом тайме в обороне мы выглядели неплохо, однако пропустили три гола в контратаках после потерь мяча в центре поля, что не очень хорошо. В принципе, имели несколько моментов, а в защите действовали не слишком успешно. Наш розыгрыш при начале атаки давал сопернику много возможностей отбирать мяч и создавать опасность. Второй тайм отличался от первого. Я увидел команду с большим желанием и отдачей, иную интенсивность. Тем не менее мы пропустили еще один мяч. Но мне больше понравилась вторая половина.

– Отсутствие некоторых футболистов в обороне, особенно из-за травм, вынуждает экспериментировать. Это временные нюансы или вы уже видите Болбата правым защитником, Малышева – центральным?

– Да, действительно, сейчас экспериментируем. Думаю, Болбат провел достаточно удовлетворительный матч, учитывая все то, что мы показали в первом тайме. Малышев играл на непривычной позиции, и здесь важно быть осторожным, поскольку он долгое время был травмирован. Скажу вам честно, исходя из того, как он себя ведет и проявляет на поле, я бы хотел, чтобы в моей команде было много таких Максов.

– Дайте характеристику Даниилу Сикану. Какими качествами он обратил на себя ваше внимание?

– «Шахтер» очень хотел этого футболиста. Молодой парень с большим потенциалом. В любом случае Сикан еще слишком юн, пока толком даже не знает наш стиль игры. Сегодня дали ему немного времени, просто чтобы он почувствовал, что это такое. И мы в него верим.