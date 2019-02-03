Фонсека: Мы не должны были так пропускать

Новости спорта: Наставник «горняков» прокомментировал поражение от белградского «Партизана» (0:2).

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями о товарищеском матче с «Партизаном» (0:2), выборе состава и травмированных игроках.

– Хороший матч. Соперник был очень продуктивен и реализовал шансы, которые у него были. Так или иначе, мы создали наибольшее количество голевых моментов. В первом тайме не играли в своем лучшем темпе, но это нормально – ребята три дня назад провели достаточно сложный поединок, усталости мы и ожидали. Во втором тайме доминировали на поле, были быстры, очень агрессивны в атаке и организовали много моментов. Большинство футболистов сегодня уже отыграли 90 минут. Полезная, интенсивная тренировка с хорошим темпом. Конечно, мы не должны были так пропускать, однако я увидел и много положительных моментов – не только тактических, но и физических.

– Вы заранее спланировали, кто отыграет полностью?

– В принципе, да. Степаненко провел 90 минут в предыдущем спарринге, а Марлос сейчас проходит через некоторые физические проблемы, и мы заранее понимали, что они не сыграют весь матч. В целом с физической точки зрения команда дала хороший ответ.

– Кроме Бондаренко и Ордеца в заявке не было Нема и Дентиньо.

– Завтра у нас еще один матч для тех, кто не играл сегодня или вышел в концовке. Бондаренко и Ордец травмированы, Нем и Дентиньо также не смогут принять участие, поскольку и их повреждения займут определенное время. Вероятно, Веллингтон вернется в строй быстрее всех.

– По каким критериям вы формируете составы на спарринги, следующие один за другим?

– Состав на игру с «Партизаном», возможно, наиболее близок к тому, что выйдет в первом официальном матче. Именно поэтому мы встречаемся с более сложными соперниками в таком сочетании. В остальных поединках участвуют другие футболисты, для которых также важно соревнование. Два матча подряд проводятся как раз для того, чтобы у всех ребят было одинаковое количество игрового времени.