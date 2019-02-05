Ворскла обыграла Спартак в Турции

Полтавская Ворскла продолжает подготовку к весенней части сезона. Очередной контрольный поединок "зелено-белые" сыграли против Спартак из сербского города Суботица.
Команда Василия Сачка одержала победу 3:2.
Ворскла — Спартак Суботица 3:2
Голы: Кобахидзе, 24, Шехич, 52, 84, Керкез, 65, автогол — Обрадович, 35, Текьяжки, 69.
Ворскла: Ткаченко (Шуст, 46) — Пердута (Сапай, 62), Чижов (Мартыненко, 56), Чеснаков (Даллку, 62), Артур (Сакив, 62), Скляр (Васин, 62), Шарпар (Петрович, 56), Ребенок (Кане, 62), Кобахидзе (Шехич, 46), Габелок (Мысык, 62), Карека (Коломоец, 46).