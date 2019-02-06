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"Для меня это не просто клуб": Ротань посетил матч Динамо

&quot;Для меня это не просто клуб&quot;: Ротань посетил матч Динамо
06:05 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Экс-игрок киевского клуба посетил матч команды Александра Хацкевича с «Эстерсундом» (0:0).

Товарищеский матч «Динамо» и «Эстерсунда» (0:0), который проходил на Муниципальном стадионе города Марбелья, привлек на трибуны не только простых болельщиков.

На игре присутствовал Рауль Рианчо, не так давно входивший в тренерский штаб «бело-синих».

Кроме того, вживую за перипетиями на поле наблюдал экс-игрок «бело-синих», а нынче главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Интересно, что год назад на этом же стадионе Ротань играл за киевское «Динамо» с тем же «Эстерсундом». Ротань пообщался с тренерским штабом «Динамо» после игры.

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- Работа началась. Приехал посмотреть в деле молодых игроков. Изучаем, смотрим.

- Удовлетворены игрой молодых динамовцев?

- Я должен смотреть и делать анализ. Делать оценку - это не моя работа. Моя работа -общаться с футболистами, смотреть, как они выглядят на футбольном поле. Все в порядке, ребята в хорошей форме. Буду здесь до 10 февраля, буду присутствовать и на других матчах.

- У вас не возникает желания выйти самому на поле?

- Уже нет. Не нужно ворошить то, что было. Нужно смотреть вперед. У меня есть другая работа, пока немного непривычная, но со временем буду все хватать к ней привыкать и двигаться дальше.

- Работая тренером, вы продолжаете болеть за «Динамо»?

- Конечно же, я болею, «Динамо» — для меня не просто клуб. Я всегда переживаю за «Динамо».

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Товарищеский матч, Руслан Ротань.
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