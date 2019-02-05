Байер сенсационно вылетел из Кубка Германии

Новости спорта: «Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу из второй Бундеслиги.

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм» принимал леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» в немецком городе Хайденхайм-на-Бренце и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Байера» Юлиан Брандт. На 47-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил форвард «Хайденхайма» Никола Доведан. На 72-й минуте полузащитник хозяев Маурице Мультауп забил победный гол.

Таким образом, «Хайденхайм» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление в турнире.

«Хайденхайм» — «Байер» — 2:1

Голы: Доведан, 47, Мультауп, 72 — Брандт, 44

«Хайденхайм»: Мюллер, Грисбек, Буш, Майнка, Мультауп, Файк (Штраусс, 84), Дорш (Томалла, 82), Тойеркауф, Тиль (Беерманн, 78), Доведан, Глатцель.

«Байер»: Градецки, Драгович, Вайзер, Едвай, Венделл, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис (Телин, 90), Паулиньо (Бельараби, 71), Аларио (Фолланд, 71).

Предупреждения: Дорш (64), Драгович (77), Баумгартлингер (88).

В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» обыграл «Нюрнберг». Встреча команд состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.