Инфантино - единственный кандидат на выборах президента ФИФА

Новости спорта: Кандидатуру единственного соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА отклонили.

По информации издания AFP, 48-летний швейцарец будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА.

Единственным соперником Инфантино на выборах имел возможность стать его соотечественник, бывший игрок Тоттенхэма и сборной Швейцарии Рамон Вега. Тем не менее, кандидатура Веги біла отклонена, поскольку он не получил требуемую поддержку пяти федераций (минимум).

Инфантино же заручился поддержкой 196 федераций на предстоящих выборах главы организации.

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года в Париже.