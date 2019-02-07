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Инфантино - единственный кандидат на выборах президента ФИФА

Инфантино - единственный кандидат на выборах президента ФИФА
05:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Кандидатуру единственного соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА отклонили.

По информации издания AFP, 48-летний швейцарец будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА.

Единственным соперником Инфантино на выборах имел возможность стать его соотечественник, бывший игрок Тоттенхэма и сборной Швейцарии Рамон Вега. Тем не менее, кандидатура Веги біла отклонена, поскольку он не получил требуемую поддержку пяти федераций (минимум).

Инфантино же заручился поддержкой 196 федераций на предстоящих выборах главы организации.

Инфантино рассказал, когда примут решение о количестве команд на ЧМ-2022

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года в Париже.

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ФИФА, Футбол, Джанни Инфантино, Новости футбола.
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