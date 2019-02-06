Ювентус недоволен поведением экс-полузащитника Шахтера

Новости спорта: Бразилец Дуглас Коста присутствовал на дне рождения Неймара после автомобильной аварии.

Ювентус выразил недовольство полузащитнику Дугласу Косте относительно его поведения, сообщает Gazzetta dello Sport.

В ночь на понедельник бразильский вингер стал участником автомобильной аварии на шоссе между Турином и Триестом и в тот же вечер присутствовал на дне рождения Неймара в Париже. Не смотря на то, что игроки "старой синьоры" имели несколько дней выходных, клубное руководство предупредило 28-летнего игрока о его поведении. По информации источника, туринцы решили ограничиться беседой и не будут штрафовать футболиста.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста пропустит около десяти дней из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне бразилец провел 24 поединка в футболке "бьянконери", забив 1 гол и совершив 2 ассиста.