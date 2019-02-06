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Нант требует £15 млн за трансфер пропавшего футболиста Салы

Нант требует £15 млн за трансфер пропавшего футболиста Салы
19:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Французский клуб намерен получить деньги за трансфер пропавшего футболиста.

Как сообщает BBC, Нант потребовал 15 миллионов фунтов стерлингов от Кардиффа за нападающего Эмильяно Сала, который пропал над Ла-Маншем.

Ранее Кардифф не стал совершать запланированный платеж, ссылаясь на документацию и работу следствия.

Тем не менее, представители французского клуба намерены подать судебный иск против валлийцев, если те в течение 10-и дней не переведут средства.

Друг Салы назвал виновника пропажи футболиста

В тоже время представители Кардиффа заявили, что будут соблюдать все договора, но только после того, как станут известны все факты поиска футболиста. Кроме того, клуб АПЛ выразил удивление тем, что Нант сделал подобное заявление еще до того, как стало известно, кому принадлежит тело, найденное в самолете.

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Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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