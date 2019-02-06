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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
20:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин еще два месяца будут сидеть за решеткой.

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 апреля.

Аналогичное решение суд принял и в отношении младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела.

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Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

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ФК Зенит, Футбол, ФК Краснодар, Новости футбола, Александр Кокорин, Павел Мамаев.
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