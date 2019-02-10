Украинский вратарь продолжит карьеру в Германии

Новости спорта: Украинский вратарь Игорь Березовский вернулся в немецкий "Дармштадт".

Украинский вратарь Игорь Березовский вернулся в немецкий «Дармштадт», сообщает официальный Instagram клуба.

Контракт 28-летнего голкипера рассчитан до конца текущего сезона.

Березовский уже играл за «Дармштадт» в сезоне-2016/17, когда тот выступал в первой Бундеслиге. Вместе с командой Березовский вылетел во вторую Бундеслигу весной 2017 года, после чего покинул ее в статусе свободного агента.

На данный момент «Дармштадт» занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

После ухода из «Дармштадта» Березовский поддерживал форму в Киеве. Летом 2017 года голкипер также был на просмотре в «Арсенале-Киев».