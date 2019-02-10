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Украинский вратарь продолжит карьеру в Германии

Украинский вратарь продолжит карьеру в Германии
10:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинский вратарь Игорь Березовский вернулся в немецкий "Дармштадт".

Украинский вратарь Игорь Березовский вернулся в немецкий «Дармштадт», сообщает официальный Instagram клуба.

Контракт 28-летнего голкипера рассчитан до конца текущего сезона.

Березовский уже играл за «Дармштадт» в сезоне-2016/17, когда тот выступал в первой Бундеслиге. Вместе с командой Березовский вылетел во вторую Бундеслигу весной 2017 года, после чего покинул ее в статусе свободного агента.

 
 
 
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Willkommen zurück, Igor Berezovskyi! @berya22 unterschreibt bis Ende der Saison

Публикация от SV Darmstadt 1898 (@svdarmstadt1898)

На данный момент «Дармштадт» занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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После ухода из «Дармштадта» Березовский поддерживал форму в Киеве. Летом 2017 года голкипер также был на просмотре в «Арсенале-Киев».

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Бундеслига, Футбол, Игорь Березовский, Новости футбола, ФК Дармштадт.
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