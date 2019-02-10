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"На просмотре японец": Вернидуб рассказал о трансферных целях Зари

&quot;На просмотре японец&quot;: Вернидуб рассказал о трансферных целях Зари
11:07 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды во время паузы в чемпионате.

«Я слежу за командой Александра Хацкевича по тем материалам, что имею в своем распоряжении. А что касается календаря оставшихся матчей, то он у нас непростой – поединки с двумя грандами и действующим бронзовым призером «Ворсклой».

Хотя у наших оппонентов будут свои междусобойчики, поэтому сейчас сложно давать какие-то прогнозы относительно того, кто имеет больше шансов попасть в первую шестерку.

Заря просматривает полузащитника сборной Габона

Что касается потенциальных новичков, то у нас в команде есть японец, но, думаю, он нам не подойдет, а вот габонский нападающий пока производит неплохое впечатление. Посмотрим, как будет дальше», – сказал Вернидуб.

«Заря» сыграет с «Динамо» в первом матче после возобновления чемпионата. Игра состоится 23 февраля.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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