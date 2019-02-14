Милан и Наполи поборются за лидера ПСВ

Новости спорта: Мексиканский вингер Ирвинг Лосано все ближе к переезду в Италию.

Милан готов составить конкуренцию Наполи летом в борьбе за вингера ПСВ Ирвинга Лосано, утверждает Calciomercato.

Сообщается, что сделка выглядит довольно вероятной, так как спортивный директор "россонери" Леонардо имеет хорошие отношения с агентом мексиканца, Мино Райолой.

Тем не менее, главным претендентом на футболиста остаются неаполитанцы, которые уже контактировали с Лосано в прошлом месяце.

Помимо итальянских команд, на вингера охотятся и другие клубы Европы. Ранее СМИ среди претендентов на игрока называли Барселону.